Кормье оказался тяжелее Миочича почти на 3 кг

В ночь с 17 на 18 августа мск в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 241. В главном его событии встретятся чемпион организации в тяжёлом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Кормье оказался тяжелее оппонента, потянув на 107,2 кг, в то время как вес американца хорватского происхождения составил 104,5 кг.
Напомним, это будет вторая встреча Кормье и Миочича. В июле 2018 года Даниэль одержал досрочную победу.
UFC 241. Взвешивание
Основной кард
Даниэль Кормье (236,5 фунта) — Стипе Миочич (230,5 фунта)
Энтони Петтис (169,5) — Нэйт Диас (170)
Йоэль Ромеро — Пауло Коста (186)
Габриэль Бенитес (146) — Содиг Юссуф (145)
Дерек Брансон (186) — Ян Хейниш (185,5).
Кубинец Йоэль Ромеро, испытывающий в последние годы проблемы со сгонкой веса, к моменту публикации новости оставался единственным бойцом, не прошедшим взвешивание.
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