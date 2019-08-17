АИБА должна выбрать временного президента 31 августа

Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (АИБА) должен избрать сменщика Мохамеда Мустасана в качестве временного президента на внеочередном заседании 31 августа, сообщает InsideTheGames.
Напомним, Мустасан подал в отставку 6 августа по семейным обстоятельствам. Мустасан занял эту должность в марте 2019 года после того, как Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента организации.
Один из четырех оставшихся вице-президентов станет временным президентом в соответствии с уставом АИБА. В списке кандидатов — Освальдо Бисбаль из Аргентины, Анас Аль Отаиба из Объединенных Арабских Эмиратов, итальянец Франко Фальчинелли и австралиец Эдгар Таннер.
В настоящий момент никто из четырёх кандидатов не заявил о своём желании занять вакантный пост. Некоторые члены Исполнительного комитета настаивают на отсрочке выборов.
- 17 августа 2019
-
16:45
-
15:28
-
14:43
-
13:28
-
12:07
-
10:59
-
09:15
-
01:05
- 16 августа 2019
-
23:41
-
22:37
-
21:35
-
20:34
-
19:44
-
18:40
-
17:22
-
16:47
-
15:00
-
14:09
-
13:17
-
12:05
-
11:58
-
10:23
-
09:24
-
00:39
- 15 августа 2019
-
23:25
-
22:34
-
21:19
-
20:34
-
19:37
-
18:45
-
17:49
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
14:46