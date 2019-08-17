АИБА должна выбрать временного президента 31 августа

Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (АИБА) должен избрать сменщика Мохамеда Мустасана в качестве временного президента на внеочередном заседании 31 августа, сообщает InsideTheGames.



Напомним, Мустасан подал в отставку 6 августа по семейным обстоятельствам. Мустасан занял эту должность в марте 2019 года после того, как Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента организации.



Один из четырех оставшихся вице-президентов станет временным президентом в соответствии с уставом АИБА. В списке кандидатов — Освальдо Бисбаль из Аргентины, Анас Аль Отаиба из Объединенных Арабских Эмиратов, итальянец Франко Фальчинелли и австралиец Эдгар Таннер.



В настоящий момент никто из четырёх кандидатов не заявил о своём желании занять вакантный пост. Некоторые члены Исполнительного комитета настаивают на отсрочке выборов.