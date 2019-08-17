В АИБА сняли обвинения с Умара Кремлёва

Дисциплинарная комиссия AIBA своим решением от 16 августа пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против генерального секретаря Федерации бокса России, члена исполкома АИБА Умара Кремлёва не обоснованы, поскольку они опирались «на отчёт, основанный на сомнительной действительности», сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Дисциплинарная комиссия отметила, что «председатель комиссии по этике откровенно заявляет, что отчёт основан только на публичных, то есть журналистских, источниках и что эти источники не всегда надёжны и могут быть предвзятыми.



Дело против Кремлёва было инициировано временным президентом АИБА Мохаммедом Мустасаном, который подал в отставку.



Кремлёв предоставил дисциплинарной комиссии доказательства, которые однозначно показали, что, согласно российскому МВД, Главному управлению экономической безопасности и борьбы с коррупцией, у него не было предварительных приговоров или судимости. Следовательно, в АИБА закрыли дело и отклонили жалобу против него. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.