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Миочич: Хабиб — монстр, но Порье любит роль аутсайдера

Миочич: Хабиб — монстр, но Порье любит роль аутсайдера
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, отметив сильные стороны каждого бойца.

«Стилистически это будет очень интересный бой. Хабиб — монстр. Он не останавливается. Нурмагомедов постепенно ломает соперников и выигрывает. Дастин — андердог, но он любит роль аутсайдера. Он всегда находит способ выиграть. Так что тут вопрос в том, кто сможет навязать свой бой», — рассказал Миочич в интервью, размещённом на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».

Соответствующую запись можно увидеть на странице UFC Russia в социальной сети.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

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