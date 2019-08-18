Кормье — о возможном завершении карьеры: не буду принимать решение на эмоциях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился впечатлениями от поражения в бою со Стипе Миочичем и не стал спешить с решением о завершении карьеры. По словам американца, прежде он обсудит такой шаг в кругу семьи.

«Миочич прекрасно внёс коррективы и работал по корпусу. Он — фантастический чемпион. Я поздравляю Стипе и его команду. Что касается моего будущего, то я не буду принимать решение, базирующееся на эмоциях. Это горькая пилюля. В 40 лет у меня есть множество других возможностей. Мне нужно поговорить с женой, нам необходимо принять взвешенное решение о том, что мы собираемся делать дальше», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Кормье на турнире в Анахайме уступил Миочичу техническим нокаутом в четвёртом раунде.