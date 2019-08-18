Ярд пообещал нокаутировать Ковалёва

24 августа в Челябинске состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым и официальным претендентом на пояс Энтони Ярдом.
Незадолго до встречи британец поделился ожиданиями от него, пообещав нокаутировать Ковалёва.
«Вижу, что нокаутирую Ковалёва. Не знаю, когда это случится и как именно. Я не волшебник, чтобы предсказывать это. Что касается статуса боя, то отношусь к нему так, как и к предыдущим боям. Так что не буду действовать безрассудно», — приводит слова британского спортсмена BoxingScene.
Для Сергея Ковалёва это будет первая защита пояса после возвращения титула по версии WBO. В предыдущем бою он справился с Элейдером Альваресом.
- 18 августа 2019
-
16:56
-
15:49
-
14:33
-
13:35
-
12:43
-
11:39
-
10:45
-
09:22
-
09:17
-
09:09
-
08:13
-
07:35
-
00:24
- 17 августа 2019
-
23:49
-
22:26
-
21:50
-
20:28
-
19:28
-
18:11
-
17:41
-
16:45
-
15:28
-
14:43
-
13:28
-
12:07
-
10:59
-
09:15
-
01:05
- 16 августа 2019
-
23:41
-
22:37
-
21:35
-
20:34
-
19:44
-
18:40
-
17:22