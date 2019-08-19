Следующий бой Шлеменко состоится во Владивостоке 5 сентября
Российский боец ММА Александр Шлеменко примет участие в турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который пройдёт 5 сентября в рамках V Восточного экономического форума. В главном бою вечера он встретится с американцем Крисом Крис Ханикаттом. Организаторами турнира выступили компания «Телеспорт Медиа» и Фонд Росконгресс, сообщает пресс-служба форума.
Предыдущий бой Шлеменко состоялся в мае в Челябинске, где он нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.
Ханикатт выиграл 11 из 14 боёв. Большинство побед американец по прозвищу «Резак» одержал в промоушене Bellator.
Турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдёт на борту круизного лайнера Costa Venezia. Дуэль взглядов состоится 4 сентября на выставке «Улица Дальнего Востока».
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