Кэмпбелл: если смогу нанести Ломаченко чистый удар, нокаутирую его
Британский боксёр Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBA и WBO в лёгком дивизионе украинцем Василием Ломаченко.
«Невозможно просто взять и подготовиться к бою с Ломаченко, но у меня отличный спарринг-партнёр Джош Тейлор. Он — чемпион мира в первом полусреднем весе.
Если я смогу нанести Ломаченко чистый удар, то смогу и нокаутировать его», — цитирует Кэмпбелла Boxing Scene.
Титульный бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. Соревнования примет главная арена столицы Англии, O2 Arena. Кроме поясов Ломаченко соперники оспорят и вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе.
В этот же вечер бой проведут Хьюи Фьюри и Александр Поветкин.
Ломаченко: бой с Кэмпбеллом может стать самым сложным в моей карьере
- 20 августа 2019
-
09:01
-
00:36
- 19 августа 2019
-
23:29
-
21:39
-
20:57
-
19:53
-
17:57
-
17:27
-
17:01
-
16:59
-
15:10
-
14:14
-
12:43
-
11:23
-
09:02
-
01:02
-
00:30
- 18 августа 2019
-
23:55
-
22:50
-
21:22
-
19:26
-
18:03
-
17:46
-
16:56
-
15:49
-
14:33
-
13:35
-
12:43
-
11:39
-
10:45
-
09:22
-
09:17
-
09:09
-
08:13
-
07:35
Партнерский контент