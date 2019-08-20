Кэмпбелл: если смогу нанести Ломаченко чистый удар, нокаутирую его

Британский боксёр Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBA и WBO в лёгком дивизионе украинцем Василием Ломаченко.

«Невозможно просто взять и подготовиться к бою с Ломаченко, но у меня отличный спарринг-партнёр Джош Тейлор. Он — чемпион мира в первом полусреднем весе.

Если я смогу нанести Ломаченко чистый удар, то смогу и нокаутировать его», — цитирует Кэмпбелла Boxing Scene.

Титульный бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. Соревнования примет главная арена столицы Англии, O2 Arena. Кроме поясов Ломаченко соперники оспорят и вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе.

В этот же вечер бой проведут Хьюи Фьюри и Александр Поветкин.