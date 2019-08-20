Диаз — Петтис: видео триумфального возвращения Нэйта в UFC

18 августа боец ММА Нэйт Диаз вернулся в UFC, одержав победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 241 в Анахайме (США). Бой продлился до конца, а Диаз победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Победитель нанёс 202 удара, из которых цели достигли 127. Также Нейт совершил один перевод в партер. Для Диаза эта победа стала уже 21-й в 32 боях. Петтис потерпел девятое поражение при 22 победах.

До этого Диаз не выходил в октагон почти три года. Последний бой он провёл в 2016 году с ирландцем Конором Макгрегором, но уступил решением судей.

В главном поединке турнира в Анахайме Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе пояс в тяжёлом весе.

Видео моментов боя можно посмотреть на «Чемпионате».