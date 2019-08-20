Бывшая чемпионка UFC Роузи сломала палец на съёмках телесериала

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сломала палец на съёмках телесериала «9-1-1». По задумке режиссёра, в одной из сцен она должна была хлопнуть дверью, чтобы усилить драматический эффект. Но девушка перестаралась и попала себе по пальцу, сообщает TMZ.

По словам очевидцев, Роузи в этом момент даже не вздрогнула. Она не стала жаловаться и в дальнейшем, а вместо этого продолжала оставаться в образе и закончила сцену.

Только после того, как режиссёр обратил внимание на кровь, Ронда наконец-то признала травму и отправилась к врачу, который диагностировал перелом пальца.

Роузи наложили шину, но это не помешало первой чемпионке UFC вернуться на следующий день на съёмочную площадку.

32-летняя Роузи до перехода в смешанные единоборства занималась дзюдо. На Олимпийских играх в Пекине-2008 она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.