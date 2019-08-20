Ковалёв назвал Ярда львёнком и обещал перевоспитать

Российский боксер Сергей Ковалёв, которому 24 августа предстоит защита титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе в бою с британцем Энтони Ярдом, прилетел в Челябинск.

«Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха, скажем так, в пути. До этого все дни были тренировочными. Последнюю неделю я перешёл на одну тренировку в день, всё по плану. Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам — по всему, что меня окружало, пока я здесь жил.

В ближайшие три дня проведу пару лёгких тренировок. Подгоню вес и начну восстанавливаться.

Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львёнок. Буду его перевоспитывать. В силу опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».