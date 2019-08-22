Российский боец Гамзатов дебютирует в UFC на турнире в Москве

Российский боец смешанного стиля Шамиль Гамзатов проведёт дебютный поединок в UFC на турнире в Москве 9 ноября против бразильца Клидсона Абреу, сообщает SporTV.

29-летний Гамзатов в июле 2019 года подписал контракт с UFC. В его активе 13 побед (пять из них — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере бойца MMA. На счету Клидсона Абреу 15 побед, при этом бразилец потерпел три поражения.

Планируется, что главным поединком турнира UFC в Москве 9 ноября станет противостояние россиянина Александра Волкова с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Пока эта информация официально не подтверждена.



UFC провёл в России пока лишь два турнира. Один из них прошёл в Москве, второй — в Санкт-Петербурге.