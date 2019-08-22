Ярд перед боем с Ковалёвым рассказал, почему ему пришлось покупать зубные щётки
Вечером 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв будет проводить обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе в бою с официальным претендентом – 28-летним Энтони Ярдом. Накануне боя у британца потерялся багаж.
«Мы летели в Россию бизнес-классом, но, конечно, наш багаж пропал. К счастью, его нашли на следующий день. Однако нам пришлось идти в супермаркет, чтобы купить зубные щётки.
Вечером очень хотел принять душ. Пошёл в ванную, но там не было горячей воды. Мы сообщили об этом, и нам предложили поменять номер. В новом номере горячей воды тоже не было. Я стараюсь не думать об этом, но это немного подозрительно», — рассказал Ярд.
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