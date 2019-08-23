Ковалёв: волнуюсь перед боем с Ярдом, он опаснее моих предыдущих оппонентов

Российский боксер Сергей Ковалёв, которому 24 августа предстоит защита титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе в бою с британцем Энтони Ярдом, поделился ожиданиями от боя.

«Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю. У Ярда хорошие скорость и удар. Считаю, что он опаснее моих предыдущих оппонентов», — приводят слова Ковалёва «Известия».

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Ярд является чемпионом мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.