«Стрелка» на районе. Ковалёв проведёт бой с Ярдом в родном Челябинске

24 августа, в субботу вечером на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв (33-3-1, 28 KO) будет проводить обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе против официального претендента – 28-летнего британца Энтони Ярда (18-0-0, 17 KO).

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Многострадальная организация боя

Изначально проведение этого поединка планировалось ещё на 29 июня, однако по организационным причинам дата схватки была перенесена на август. По одной из версий параллельно команда Ковалёва начала вести переговоры об организации боя, пожалуй, с самым кассовым на данное время боксёром мира — мексиканцем Саулем Альваресом.

Однако эти переговоры не увенчались успехом, и штабом Сергея было принято решение провести таки поединок с Энтони Ярдом. Со слов промоутера Ковалёва Кэти Дувы, а также его менеджера Эгиса Климаса, мексиканская сторона предложила Ковалёву слишком низкий для его статуса и статуса самого боя гонорар. Позднее команда Канело прислала гораздо более привлекательное финансовое предложение, однако в итоге всё равно решено было сначала провести поединок Ковалёв – Ярд.



Версии этого у обеих сторон предстоящего боя разнятся. Ковалёв заявил, что он решил не отменять ради гораздо более выгодного для него в денежном плане боя поединок на родине ради отечественных любителей бокса.



Также доподлинно известно, что против отмены намеченного в Челябинске боя категорически выступили её основные спонсоры. Достаточно сказать, что со сменой власти в регионе зашевелились и те, кто пытается этой самой новой власти понравиться. Именно поэтому домашний бой Ковалёва отчасти можно считать за «плюсик» перед новым врио губернатора Текслером, занесённый в актив тем, кто преследует интересы закрепиться в регионе, богатом на ресурсы, всерьёз и надолго.



Ярд же со своей стороны утверждает, что ему предлагали немалые деньги за то, чтобы он на время «отошёл в сторону», но он, дескать, считает себя настоящим бойцом и воином, поэтому не согласился на это предложение. Он заявил, что ему посулили ту же сумму, которую он должен получить в качестве гонорара за бой с Ковалёвым, но в ответ на это он только посмеялся.

Британец сказал, что им лучше удвоить или утроить то, что они предложили, чтобы заставить его отойти в сторону, но ответа на это не получил. Ярд говорит, что он не намерен ждать и хочет как можно скорее стать чемпионом мира и прославиться в боксёрском мире. И ради этой цели Ярд не боится драться на территории соперника.



Так или иначе, но 24 августа Ковалёв проведёт первый в своей жизни официальный бой в качестве боксёра-профессионала в родном Челябинске, куда его семья переехала из соседнего шахтёрского Копейска, когда Сергею было три года и где прошло всё его сознательное детство и юность. Делающий профи-карьеру в Америке Крашер ранее уже трижды боксировал в России, но все эти бои прошли в Екатеринбурге. Так что для челябинской публики это будет своеобразная премьера выступления их спортивного кумира.

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Тренерский вопрос

Подготовку к грядущему бою Сергей проводил как в Америке, так и в России. Более того, он говорит, что начал тренироваться ещё в мае, поскольку первоначальной датой было 29 июня. Потом всё переигралось, что несколько выбило его из колеи. Зато он успел побывать в России, провести несколько недель с родственниками и друзьями.



Затем он отправился в свой традиционный лагерь в калифорнийском Окснарде, а уже в начале этого месяца вернулся в Россию, но уже для продолжения тренировок, которые он проводил большей частью в своей «Школе нокаута» в Москве. А накануне, 20 августа он вместе со своей командой прибыл к месту проведения боя (Ярд прибыл в столицу Южного Урала на день раньше).

В последнее время Сергей неоднократно говорил, что, наконец-то, нашёл «своего» тренера в лице заокеанского специалиста – бывшего чемпиона мира Джеймса «Бадди» Макгирта, с которым начал сотрудничать перед своим предыдущим боем против колумбийца Элейдера Альвареса. Первым результатом его работы с Макгиртом стала победа над вышеупомянутым соперником в матче-реванше и возвращение в своё владение мирового титула, который Альварес перед этим отобрал у Ковалёва, когда нокаутировал его в августе прошлого года.



О своих же предыдущих тренерах в профессиональном боксе Сергей в своей привычной манере говорит без обиняков, что они ему практически ничего не могли дать в плане повышения навыков и квалификации. И предстоящий бой станет либо подтверждением, либо опровержением этих высказываний.

Бытовые скандалы накануне боёв Ковалёва

Немного подпортила атмосферу ожидания предстоящего боя информация от заокеанских инсайдеров о том, что 15 июля Сергей был снят с рейса в международном аэропорту Флориды из-за непристойного поведения по отношению к одной из пассажирок. Якобы Ковалёв хватал женщину за руки, целовал ее и осыпал купюрами, а пострадавшая начала плакать и пожаловалась авиаперсоналу, что чувствует дискомфорт и опасность. После этого Ковалёв был снят с рейса. Однако аресту он не подвергся и никакого расследования этого эксцесса пока не проводилось.



В этой связи вызывает любопытство тот факт, что подобная скандальная история в американских СМИ всплывала и в прошлом году – накануне второго боя Сергея с Элейдером Альваресом, в котором он взял реванш за предыдущее поражение от него. Тогда малоизвестная американская модель и актриса Джейми Фронтс выступила с заявлением, что Ковалёв якобы избил её из-за отказа в близости.

По словам модели, Сергей пытался ухаживать за ней на одной из калифорнийских вечеринок, однако когда получил отказ, стал преследовать, ворвался в её дом, где избил. В результате Фронтс якобы получила перелом носа, сотрясение мозга и повреждение нескольких шейных позвонков. Заодно он отвесил несколько ударов ногами и её собаке, которая прибежала на помощь хозяйке. Заокеанская модель настаивала, что имелся очевидец этого происшествия.



По этому факту было возбуждено уголовное дело, а Фронтс подала иск против Ковалёва на 8 млн долларов. Причём интересно, что эти данные были обнародованы спустя полгода, после того как этот эксцесс имел место – буквально накануне рематча Сергея с Альваресом. Сам Ковалёв тогда назвал произошедшее спектаклем и отрицал все обвинения. При этом развитие эта криминальная история пока никакого не получила.



Как мы знаем, тот эксцесс не повлиял отрицательно на психологическое состояние Сергея, поэтому и нынешняя, более «мягкая» история наверняка не выбьет его из колеи.

По мнению букмекеров Ковалёв — незначительный фаворит

О своём предстоящем сопернике Ковалёв отзывается вполне уважительно. Он отмечает, что Ярд является быстрым, уверенным в себе и голодным до больших побед оппонентом. Однако Сергей говорит, что в то же время пока небитый на профи-ринге британец является хоть и довольно способным, но ещё неопытным бойцом. Ярд начал заниматься боксом только в 19 лет, провёл на любительском ринге всего 12 боёв (11 побед и 1 поражение) и дебютировал на профи-ринге в мае 2015 года.



Энтони действительно пока не имеет в своём активе реально ценных скальпов соперников. «Он хороший боец, который может сильно ударить. Он хочет меня нокаутировать. Но вы же понимаете, что я буду стараться не давать себя так бить. Однако я осознаю, что мне не будет легко у него выиграть. Могу сказать, что я настроен на этот бой, хорошо готовлюсь и никакой недооценки к нему у меня нет», – рассказывал в интервью Ковалёв.



В букмекерских конторах Сергей является фаворитом предстоящего противостояния. Коэффициент на его победу колеблется в диапазоне от 1.5 до 1.6, в то время как у Ярда – от 2.35 до 2.75, а наиболее вероятным исходом предполагается досрочная победа Ковалёва.

Насколько конкурентной будет схватка: прогнозы специалистов

Ажиотаж перед этим боем в боксёрском мире наблюдается приличный, и уже немало известных бывших и действующих профи-боксёров публично высказались по поводу его исхода.



Бывший соперник Сергея американец Андре Уорд считает, что в команде Ярда не до конца понимают, с чем им предстоит столкнуться – это будет в разы тяжелее, чем они себе представляют, поскольку Ковалёв – это топ-уровень. Уорд считает, что неопытному Ярду Сергей пока не по зубам.



В то же время действующий чемпион мира WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер отмечает большую уверенность Ярда в своих силах, а также отдаёт должное его технике, базирующейся на работе «шолдер-роллами», и ударной мощи. Поэтому Уайлдер ставит на победу британского претендента.



Соотечественник же Ярда, бывший долгоиграющий чемпион мира в суперсреднем весе Джо Кальзаге считает, что, несмотря на то что Энтони является хорошим бойцом, ему нечего будет противопоставить опыту и навыкам Ковалёва, он выходит слишком рано на такого матёрого и всё ещё пребывающего на топ-уровне чемпиона, который обладает слишком большим для него арсеналом боксёрских навыков.



Экс-чемпион мира WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд отмечает, что Ковалёв уже находится в почтенном по боксёрским меркам возрасте и сходит со своего пика. Однако Сергей всё ещё пребывает на чемпионском уровне. Ярд является крепко сложенным боксёром с хорошей скоростью и сильным ударом. Поэтому, хотя риск проигрыша для Сергея имеется, но Дрозд верит, что он сумеет одержать победу на домашней арене в хорошем и зрелищном бою.

Также отдаёт предпочтение Ковалёву и экс-претендент на мировой титул в суперсреднем весе, ныне перебравшийся в ту же полутяжёлую весовую категорию, в рамках которой состоится бой в Челябинске, заокеанский боксёр Джесси Харт.

«Я не думаю, что Ярд реально считает, что может выиграть этот бой. Его промоутер Фрэнк Уоррен знает, что Энтони не готов к Ковалёву, а если они думают, что готов, то они узнают об обратном после этих выходных», – категорически заявляет Харт.



А вот бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по нескольким версиям Тайсон Фьюри верит в своего соотечественника. Он считает, что Ковалёв в своё время был хорошим чемпионом, но бои с Андре Уорда выбили его из колеи.

«Мне кажется, что Энтони Ярд нокаутирует Ковалева. Не просто победит его по очкам, а остановит досрочно. Я верю, что Ярд сможет это сделать», – сказал Фьюри.



Что касается мнения вашего покорного слуги, автора этих строк, то Сергей должен побеждать, но делать это расчётливо. Разработка чёткого геймплана, с несколькими альтернативными сценариями — то, чего не хватало Сергею. В личной беседе он неоднократно признавался, что те тренеры, которые работали с ним, ничего нового внести в тренировочный процесс уже не могли, но и, как показала практика, в тактический тоже. Именно чёткого стратега и тактика, досконально знающего бокс, Сергей и искал, и, по всей видимости, нашёл в лице Макгирта.



На базе физики (именно физическим кондициям Ковалёв стал уделять особое внимание, после того, как у него несколько раз в последних боях заканчивался бензин) необходимо будет выстраивать работу в ринге. Ни в коем случае не форсировать и идти в размен с первых минут, а удивить и разбить Ярда тактикой. Британец, не имеющий большого опыта на длинной дистанции, и, как визуально кажется, обладающий излишней мышечной массой, не известно, как будет чувствовать себя после прохождения экватора боя. Здесь, во второй половине боя и должен включиться настоящий Разрушитель, который почувствовал соперника, и готов нанести свой решающий удар.



Что же, нам остаётся только дождаться предстоящего субботнего вечера, чтобы узнать, кто был прав в своих прогнозах, а кто ошибался.



А для Сергея Ковалёва предстоящий бой важен ещё и в плане перспективы выйти таки на финансово привлекательный для него поединок против Канело Альвареса. Ведь последний дал понять, что принял решение всё же дождаться исхода боя Ковалёва с Ярдом, чтобы, в случае победы в нём Сергея, затем договориться с ним о проведении боя в ноябре. Поэтому факт того, что на горизонте виднеется схватка с Канело, наверняка будет ещё больше мотивировать Крашера одолеть своего предстоящего визави.



На территории России поединок Ковалёв – Ярд будет показан по «Первому каналу». Прямая трансляция начнётся в 21:25 мск.