Минаков: готовился на левшу Айялу, а победил леворукого Джонсона
Российский боец Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США), победивший американца Тимоти Джонсона красивым нокаутом в первом раунде, поделился впечатлениями от проведённого боя, а также рассказал о своём отношении к замене соперника за несколько часов до поединка.
«Эта комбинация у меня всегда была. К сожалению, против Конго не смог её использовать. Но понимал, что Джонсон попадется на неё. Для меня главное было подраться, без разницы с кем. Готовился на левшу Айялу, но так получилось, что победил леворукого Джонсона», — приводит слова Минакова «Матч ТВ».
Напомним, в этом бою россиянин должен был сражаться с 31-летним американцем Джави Айялой, но тот отказался от боя буквально за несколько часов до начала турнира.
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