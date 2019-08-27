Тренер Ковалёва: Сергей готов к поединку с Альваресом

Бадди Макгирт, тренер российского боксёра Сергея Ковалёва, уверен, что его подопечный готов к поединку с Саулем Альваресом.
«Сергей без сомнений готов к поединку с Альваресом. Он показал, что ещё способен боксировать на высоком уровне. Я знаю, что многие списали его со счетов, считая его слишком старым, но он доказал им, что они ошибаются. Сергей всё ещё находится на вершине.
В нём есть этот огонь, который заставляет боксёра стремиться стать лучшим. Мне нет особой разницы, с кем Сергей проведёт следующий бой, но, если Альварес хочет драться с большими парнями, то СЕргею придётся победить его», — приводит слова Бадди Макгирта BoxingScene.
Напомним, Ковалёв в минувшие выходные нокаутировал Энтони Ярда в 11-м раунде. Эта победа стала для 36-летнего россиянина 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, а один из его боёв завершился ничейным исходом.
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