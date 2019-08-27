Источник: Ковалёва не устраивает возможная дата боя с Альваресом

Бой российского боксёра чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва с чемпионом мира по версиям WBC Franchise и WBA Super мексиканцем Саулем Альваресом находится под угрозой, утверждает Vringe. По данным источника, стороны не могут договориться о дате проведения поединка.

Альварес планирует выйти на ринг 2 ноября. Но Ковалёв, 24 августа победивший британца Энтони Ярда, хотел бы провести бой позже. После напряжённого поединка россиянин хочет получить больше времени для восстановления. Сергей хотел бы перенести бой на несколько недель.

Если бой в итоге будет назначен на 2 ноября, то Ковалёву придётся начинать новый тренировочный лагерь уже на следующей неделе.

Ковалёв победил Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде. При этом сам россиянин едва не оказался в нокауте в восьмом раунде.