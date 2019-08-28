Вудли хочет попробовать тренироваться с братьями Диазами
Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли признался, что подумывает попробовать тренироваться вместе с Нейтом и Ником Диазами.
«В какой-то момент в прошлом я действительно хотел драться с Нейтом Диазом, но не потому что считал, что он слаб. Наоборот, я воспринимал его как монстра. Я думал, что он монстр, как и Жорж Сен-Пьер, Макйл Биспинг, Карлос Кондит. Поэтому я и хотел драться с этими парнями. Теперь же я в том положении, когда мне нет смысла выходить против них.
Думаю над тем, чтобы связаться с Ником и Нейтом и потренироваться с ними. Сейчас я тренируюсь с Сен-Пьером. Я уже провёл несколько занятий под руководством Фираса Захаби. Как вам такая идея, если я потренируюсь с Диазами?», — приводит слова Тайрона Вудли BJPenn.
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