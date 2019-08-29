Хирн: Усик очень заинтересован в бое с победителем матча Джошуа — Руис

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев хотят провести бой с победителем поединка Энтони Джошуа — Энди Руис. Джошуа и Руис повторно встретятся на ринге в декабре 2019 года. После этого победитель сможет выбрать себе нового соперника. IBF назначила обязательным претендентом Пулева, но Усик также заинтересован в поединке.
«У нас будут проблемы, ведь Усик и Пулев хотят драться. Усик действительно очень заинтересован в этом бое. Александр должен был подраться с Карлосом Такамом. Теперь у него будет другой оппонент мирового уровня. Ему всё равно, с кем драться», — цитирует Хирна Sky Sports.
Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, должен был дебютировать в тяжёлом весе в мае поединком с Такамом, но из-за травмы руки отказался от боя.
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