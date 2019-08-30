Ломаченко и Кэмпбелл показали почти одинаковый вес, Поветкин перевесил Х. Фьюри

Завтра, 31 августа, в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла. В преддверии этого противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Украинец оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 61,0 кг, Кэмпбелл потянул на 60,9 кг.

В андеркарде этого боя выступит бывший временный чемпион мира Александр Поветкин, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. В канун поединка вес россиянина составил 102,4 кг, а Фьюри показал на весах 101,8 кг.

Фото Поветкина с церемонии взвешивания можно увидеть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».