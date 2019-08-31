Усик: Конор победит Хабиба? Уже победил один раз

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мыслями о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Также он признался, что в бою Хабиба с Дастином Порье он будет болеть за россиянина.
«За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда дрался против „рыжего“. Конор победить Хабиба? Уже победил один раз, пересмотрите запись боя.
Что касается моего отношения к Нурмагомедову, то он здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни и он ей следует не глядя по сторонам", — сказал Усик в ходе прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье пройдёт 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой встречи.
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