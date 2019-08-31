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Инуэ заинтересован в поединке с Ломаченко

Инуэ заинтересован в поединке с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что чемпион мира в легчайшем весе Наоя Инуэ хочет встретиться с его подопечным. По словам Арума, для Инуэ не составит большого труда подняться в полулёгкую весовую категорию.

«Ломаченко — полулегковес. Он очень много ест, чтобы перейти в лёгкий вес. Если мы не сможем получить большой бой в лёгком весе, то можем выступать в первом лёгком и полулёгком весе.

Наоя Инуэ — большой парень, он вполне может подняться в полулёгкий вес. По его словам, он хочет провести поединок с Василием Ломаченко», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

Ломаченко следующий поединок проведёт сегодня, 31 августа, в Лондоне с Люком Кэмпбеллом.

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