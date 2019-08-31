Фроч: Ломаченко хорош так же, как Рой Джонс в лучшие годы. Его никто не победит

Бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом, который пройдёт сегодня, 31 августа, в Лондоне. По словам британца, невзирая на талант Кэмпбелла, ему будет не под силу справиться с титулованным украинцем.

«Он один из лучших, кто когда-либо выступал в нашем спорте. Его можно сравнить с лучшим образцом Роя Джонса. Рой был великий боец — скорость, точность, тайминг. Он мог выиграть благодаря одному удару, благодаря джебу и малейшему движению. Ломаченко может делать то же самое. Для Кэмпбелла это будет очень сложный бой. Люк — боец топ-уровня, он Олимпийский чемпион и у него большое наследие. Но мы уже видели его поражения, мы видели, как его можно поймать.

Я должен быть честным. Не думаю, что Люк победит Ломаченко. Я не проявляю неуважение к Кэмпбеллу. Просто никто не сможет победить Ломаченко", — приводит слова Фроча BoxingScene.