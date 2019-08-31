Фроч: Ломаченко хорош так же, как Рой Джонс в лучшие годы. Его никто не победит

Бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом, который пройдёт сегодня, 31 августа, в Лондоне. По словам британца, невзирая на талант Кэмпбелла, ему будет не под силу справиться с титулованным украинцем.
«Он один из лучших, кто когда-либо выступал в нашем спорте. Его можно сравнить с лучшим образцом Роя Джонса. Рой был великий боец — скорость, точность, тайминг. Он мог выиграть благодаря одному удару, благодаря джебу и малейшему движению. Ломаченко может делать то же самое. Для Кэмпбелла это будет очень сложный бой. Люк — боец топ-уровня, он Олимпийский чемпион и у него большое наследие. Но мы уже видели его поражения, мы видели, как его можно поймать.
Я должен быть честным. Не думаю, что Люк победит Ломаченко. Я не проявляю неуважение к Кэмпбеллу. Просто никто не сможет победить Ломаченко", — приводит слова Фроча BoxingScene.
- 31 августа 2019
-
18:11
-
17:03
-
16:17
-
14:32
-
13:00
-
11:50
-
10:54
-
09:37
-
08:24
-
00:38
- 30 августа 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:36
-
20:52
-
19:27
-
19:23
-
18:13
-
17:19
-
15:50
-
14:25
-
12:39
-
10:25
-
10:19
-
00:33
- 29 августа 2019
-
23:58
-
22:49
-
21:23
-
20:58
-
19:53
-
18:02
-
16:59
-
16:12
-
15:31
-
14:20
-
12:58