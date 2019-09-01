Крус — Сехудо: ты боец не моего калибра
Бывший чемпион UFC Доминик Крус ответил на недавний вызов чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который вызвал Круса на поединок.
«Ты боец не моего калибра и моего класса. Ты и твой маленький тренер», — написал Крус на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Генри Сехудо после удачной серии поединков стал называть себя тройным чемпионом и систематически бросает вызовы разным бойцам. Так, он уже дважды предложил поединок чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко, а совсем недавно Сехудо вызвал на бой Жермейн де Рандами.
Что касается 33-летнего Круса, то он не выходил в октагон с декабря 2016 года. Тогда он уступил в титульном поединке Коди Гарбрандту. В смешанных единоборствах на счету Круса 22 победы и 2 поражения.
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