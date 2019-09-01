Ломаченко: я был близок к досрочной победе

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Василий Ломаченко поделился впечатлениями от победы над Люком Кэмпбеллом. По словам украинца, он не был расстроен, что не сумел победить досрочно.

«Я был близок к досрочной победе, но не расстроен, что не удалось нокаутировать Кэмпбелла. Главное — победа, и не так уж важно, добыта она нокаутом, техническим нокаутом, по очкам или благодаря отказу противника. Кэмпбелл пару раз донёс до меня тяжёлые удары, но я не был потрясён. Что касается дальнейших планов, то, конечно, хотелось бы провести бой за титул по версии IBF и объединить все титулы, но не думаю, что это произойдёт в 2019 году», — рассказал Ломаченко на пресс-конференции после боя, видео которой размещено на YouTube-канале IFL TV.