Руис: обо мне будут говорить всякую дрянь, они видят лишь что-то в «Инстаграме»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис прокомментировал недавнюю критику в своей адрес со стороны экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец заявил, что Руис после сенсационной победы над Энтони Джошуа ведёт образ жизни звезды шоу-бизнеса и не тренируется. 7 декабря Руису предстоит провести бой-реванш с Джошуа.

«Каждый будет говорить всякую дрянь. В конце концов, они ни черта не знают, видят лишь что-то в «Инстаграме». Мы ведём работу. Но хорошо, если меня вновь будут недооценивать, считая, что я лишь развлекаюсь. На самом деле, я готовлюсь», — цитирует Руиса Metro.

Энди случайно оказался соперником Джошуа. Изначально британец должен был драться с Джаррелом Миллером, но тот провалил допинг-тест.