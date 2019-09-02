Руис: обо мне будут говорить всякую дрянь, они видят лишь что-то в «Инстаграме»
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис прокомментировал недавнюю критику в своей адрес со стороны экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец заявил, что Руис после сенсационной победы над Энтони Джошуа ведёт образ жизни звезды шоу-бизнеса и не тренируется. 7 декабря Руису предстоит провести бой-реванш с Джошуа.
«Каждый будет говорить всякую дрянь. В конце концов, они ни черта не знают, видят лишь что-то в «Инстаграме». Мы ведём работу. Но хорошо, если меня вновь будут недооценивать, считая, что я лишь развлекаюсь. На самом деле, я готовлюсь», — цитирует Руиса Metro.
Энди случайно оказался соперником Джошуа. Изначально британец должен был драться с Джаррелом Миллером, но тот провалил допинг-тест.
Хирн: Усик очень заинтересован в бое с победителем матча Джошуа — Руис
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