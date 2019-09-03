Порье: бой с Хабибом в Абу-Даби — это словно фильм о Рокки Бальбоа

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мыслями о противостоянии с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, в общих чертах описав план на бой.

«Да, этот бой — словно фильм о Рокки Бальбоа. Я выйду на бой с чемпионом, который никогда не проигрывал, и, возможно, никогда не проигрывал даже одного раунда. Я готов к полному бою. Всегда нужно быть готовым выдерживать темп все 25 минут. Я прошёл самый тяжёлый тренировочный лагерь в жизни и нахожусь в лучшей форме за всю карьеру.

Что касается боя, полагаю, Хабиб будет пытаться провести тейкдаун и вести бой на полу. Возможно, он захочет боксировать, но всё же, думаю, он предпочтёт тейкдауны. Мне же нужно выдерживать свой ритм, дистанцию и не терять центр октагона", — рассказал Порье в интервью в прямом эфире на YouTube-канале BT Sport.

Титульный бой на турнире UFC 242 в Абу-Даби пройдёт 7 сентября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Порье.