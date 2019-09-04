Источник: Нурмагомедову надо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье
Российскому бойцу ММА, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед титульным боем с американцем Дастином Порье, сообщает ТАСС со ссылкой на команду российского бойца.
Процедура взвешивания будет проходить 6 сентября. Вес Порье и Нурмагомедова не должен превышать 70 кг.
«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберётся по 1,5 кг», — сообщили в команде россиянина.
Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин будет уже во второй раз защищать чемпионский титул, пока в UFC поражений у него не было.
«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.
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