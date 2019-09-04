Кличко назвал незаконным решение о своём увольнении с поста председателя КГГА
Мэр Киева, бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, WBC и журнала The Ring Виталий Кличко назвал незаконным решение о своём увольнении с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление… То, что происходит, — незаконно. Такие действия нарушают право людей выбирать главу», — приводит слова Виталия Кличко RT на русском.
Ранее стало известно, что кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко совмещал должности мэра Киева и главы КГГА с конца июня 2014 года.
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