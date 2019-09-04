Нурмагомедов: мой план — заставить Порье сдаться

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями о предстоящего поединка с временным чемпионом организации Дастином Порье.
«В каком раунде хотел бы закончить бой? Трудный вопрос. Порье — жесткий соперник. У него большой опыт в UFC, но, когда зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а потом сдаться.
Хотел бы я еще раз подраться до конца года? Это есть в планах, но пока думать об этом тяжело. Через несколько дней у меня бой, я гоняю вес сейчас и сфокусирован на поединке. После этого боя у меня появится план», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Sport24.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Этот бой станет второй защитой титула для Нурмагомедова — первая прошла в октябре 2018 года, когда Хабиб удушающим приёмом победил Конора Макгрегора.
Смотри бой Хабиба и Порье в компании профессионалов. 7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh в Москве начнется трансляция главного боя года. У микрофона — Роман Мазуров. Среди гостей — Сергей Харитонов, прославленные чемпионы и рекордсмены. Бронь столов по телефону +7 (495) 624-93-77, подробности — по ссылке.
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