Дэна Уайт назвал Тактарова первым российским чемпионом UFC

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров по праву может называться бывшим чемпионом UFC.

«Он выигрывал турниры? Да, это титул, да, он — первый чемпион. Если он выиграл турнир, вы не можете не называть его чемпионом», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя Нурмагомедов — Порье.

Напомним, в России давно ведутся дискуссии относительно того, кто является первым чемпионом UFC в истории из России. Олег Тактаров выступал в UFC на заре зарождения промоушена. Нурмагомедов стал чемпионом в 2018 году.

7 сентября Хабиб во второй раз защитил титул чемпиона организации, победив удушающим приёмом Дастина Порье.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Порье.