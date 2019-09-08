Нурмагомедов и Порье сфотографировались после турнира в Абу-Даби
7 сентября в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном поединке встретились чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за неполные три раунда, оформив победу удушающим приёмом.
После боя спортсмены проявили взаимоуважение, что было отмечено всеми, в том числе и президентом UFC Дэной Уайтом. Уже после пресс-конференции Хабиб и Порье сделали совместное фото.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
Напомним, победа над Порье стала второй успешной защитой титула Хабибом Нурмагомедовым. Дастин же лишился пояса временного чемпиона.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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