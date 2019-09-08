Волков и дос Сантос возглавят турнир UFC в Москве
9 ноября в Москве пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Ранее анонсировалось, что в его карде выступят Магомед Анкалаев, Гаджимурад Антигулов и Абубакар Нурмагомедов. Теперь же стало известен и бой, который станет главным событием вечера.
Шоу в Москве возглавит противостояние тяжеловесов Александра Волкова и экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса, сообщает MMAJunkie.
Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге дивизиона. Минувший поединок он провёл в октябре 2018 года, уступив Деррику Льюису. Что касается дос Сантоса, то бразилец в минувший раз выступил в июне 2019 года, досрочно проиграв Фрэнсису Нганну. На данный момент Джуниор занимает третье место в рейтинге UFC.
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