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В Екатеринбурге открылся чемпионат мира по боксу

В Екатеринбурге открылся чемпионат мира по боксу
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу. Мероприятие прошло в центре «Екатеринбург-Экспо».

«Хочу поприветствовать всех в этом замечательном городе, поблагодарить Россию за радушный приём, большое спасибо генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Вы поддержали нас с огромным энтузиазмом, последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли ее преодолеть. Именно мировой чемпионат должен доказать всему миру, насколько преданны мы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт и всё, что его толкает вперёд», — приводит слова исполняющего обязанности президента АИБА Мохамеда Мустасана ТАСС.

Чемпионат мира по боксу продлится до 21 сентября.

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