Фьюри: Усик? Уложу его одной рукой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что в состоянии победить бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, который в октябре дебютирует в тяжёлом весе в бое с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).
«Не думаю об Усике, честно говоря. Его нет в моих мыслях. Я, вероятно, победил бы Усика одной рукой, а другую пусть привяжут за спину. Я даже позволил бы вам выбрать руку для сражения с ним — левую или правую. В любом случае я уложу его с пожеланиями спокойной ночи.
Не знаю даже, о чём тут говорить. Я устал от бокса. Руис, Уайлдер, Джошуа, Усик… Чёрт, этот список можно продолжать бесконечно. А скоро появятся ещё новые лица. Их так много, но какое это имеет значение?» — цитирует Фьюри BoxingScene.
14 сентября Фьюри сразится со шведским боксёром Отто Уаллином (20-0, 13 КО).
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