Дмитрий Меньшиков встретится с Конголо в рамках турнира Glory

Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в категории до 77 кг, свой следующий поединок проведёт 12 октября в немецком Дюссельдорфе. В рамках турнира Glory его соперником станет опытный швейцарский боец Йоан Конголо.

Напомним, в 2018 году Меньшиков дважды выступал в рамках турниров Glory, где досрочно завершил оба боя.

Меньшиков тренируется в Прокопьевске под руководством заслуженного тренера России Виталия Викторовича Миллера и Валерия Юрьевича Винокурова.

Главным событием предстоящего шоу станет титульный бой в лёгком весе между чемпионом организации Маратом Григоряном и Тиджани Безтати.