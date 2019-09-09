Дмитрий Меньшиков встретится с Конголо в рамках турнира Glory
Российский тайбоксёр Дмитрий Меньшиков, выступающий в категории до 77 кг, свой следующий поединок проведёт 12 октября в немецком Дюссельдорфе. В рамках турнира Glory его соперником станет опытный швейцарский боец Йоан Конголо.
Напомним, в 2018 году Меньшиков дважды выступал в рамках турниров Glory, где досрочно завершил оба боя.
Меньшиков тренируется в Прокопьевске под руководством заслуженного тренера России Виталия Викторовича Миллера и Валерия Юрьевича Винокурова.
Главным событием предстоящего шоу станет титульный бой в лёгком весе между чемпионом организации Маратом Григоряном и Тиджани Безтати.
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