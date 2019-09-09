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А. Емельяненко пообещал вынести Кокляева на «склад испорченной мебели»

А. Емельяненко пообещал вынести Кокляева на «склад испорченной мебели»
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Российски боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своих планах на поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым. Их поединок состоится этой осенью и пройдёт по правилам бокса.

«У меня возникла какая мысль о бое с Кокляевым. Передайте ему, пусть он единомышленников своих, больших, здоровых, которые таскают самолёты, передвигают поезда соберёт человек десять, пускай они выходят в вечер боя на ринг по очереди. А я буду их выносить.

А специально обученные люди будут их оттаскивать, для склада испорченной мебели», — заявил Емельяненко в своём «инстаграме».

Ранее спортсмены в своих социальных сетях объявили о подписании контракта на поединок. Ранее Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость.

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