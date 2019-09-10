А. Емельяненко придумал новую версию ММА без перчаток и рассказал о её правилах

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко намерен организовать новый промоушен в ММА, регламент которого является его собственной задумкой. Об основных принципах проекта он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«Всем здравствуйте! Хочу рассказать вам о версии, которую я придумал. Она будет состоять из трёх раундов. Это будет наша версия, российская. С белым, синим и красным цветами. Каждый раунд — пять минут. Первый раунд будет идти по правилам К-1, где разрешены правила руками, ногами, коленями, локтями. Пять минут работы в стойке. ММА начинается не в борьбе, а в стойке. Всё. Второй раунд — по правилам борьбы. Начинается опять-таки всё со стойки. Идёт перевод в партер, то есть динамика. Третий раунд — биться по правилам ММА, там включено всё. Это добавит больше динамичности и зрелищности. Все бойцы смогут применить свои качества, как ударники, так и борцы. То есть не будут доминировать борцы над ударниками. Это будет русская версия. Вы не будете смотреть в сторону США и отправлять меня с призывами драться в UFC. Это американцев будут привозить сюда, и мы будем их бить. Я уже готов выступать в такой организации. Осталось нам с вами найти единомышленников. Думаю, вам понравится то, что я придумал. Дело за малым — найти людей, которым это было бы интересно, и после этого организуем наш промоушен. Будем развивать наш спорт», — рассказал Емельяненко.

Соответствующее видео можно увидеть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В записи к посту он отметил, что новая организация получит название UWF, а выступать бойцы будут без перчаток.