Чжан Вейли хочет провести бой с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли заявила о желании провести поединок с чемпионкой организации в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Я действительно очень хочу встретиться с Валентиной Шевченко, потому что считаю её одной из лучших. Если хочешь быть лучшей, то дерись с лучшими. Думаю, наш бой получился бы очень захватывающим для болельщиков. Полагаю, что когда-нибудь мы встретимся. Но прежде всего хочу пожелать Валентине удачи и здоровья», — приводит слова китаянки MMAJunkie.

Напомним, Чжан Вейли завоевала титул чемпионки UFC совсем недавно. 31 августа на турнире в Шеньчжене она нокаутировала Джессику Андраде, отобрав у той звание чемпионки. Что касается Шевченко, то она минувшую встречу провела 10 августа 2019 года, когда победила Лиз Кармуш.