Менеджер Нурмагомедова — о реванше с Конором: ноль шансов, что бой состоится

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скептически высказался о возможности реванша с Конором Макгрегором. По его словам, Хабибу нет смысла проводить поединок, поскольку он всё доказал ещё в первом бою.
«Конор напоминает брошенную девушку, которая никого не может найти. Его даже тренер бросил. Не хочется даже говорить о Коноре. Хабиб провел потрясающий бой. Вот о чём нужно говорить. А Конор? Да кому он нужен!
Реванш? Совершенно не интересно. Зачем? Мы его уже избили, мы уже надрали ему задницу. Он превратил этот бой в уродство. Это единственное, на что он способен. Не хотим рекламировать уродство.
У нас жёсткий вид спорта, но посмотрите, что сделали Хабиб и Порье в конце боя. Было исключительно уважение. А снова проходить через всё это дерьмо Конора мы не хотим. Какие шансы, что бой состоится? Шансов ноль», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
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