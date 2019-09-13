Серроне призвал бойцов не бояться переводить Нурмагомедова в партер
Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, посоветовал соперникам Хабиба Нурмагомедова не бояться сражаться с ним в партере. 7 сентября Нурмагомедов, чьей сильной стороной является борьба в партере, победил американца Дастина Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул в лёгком весе.
«Думаю, парни должны приглашать Хабиба бороться в партере. Давайте, надо попробовать. Что станет делать Хабиб, если окажется на спине? Что будет, если я проведу тейкдаун? Кто знает», — цитирует Серроне MMAJunkie.
Следующим соперником Серроне станет его соотечественник Джастин Гэтжи. Бойцы выйдут в октагон завтра, 14 сентября, в рамках турнира UFC on ESPN+ 16.
Уиттакер: в ближайшее время Хабиба не победит никто
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