Серроне призвал бойцов не бояться переводить Нурмагомедова в партер

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, посоветовал соперникам Хабиба Нурмагомедова не бояться сражаться с ним в партере. 7 сентября Нурмагомедов, чьей сильной стороной является борьба в партере, победил американца Дастина Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул в лёгком весе.

«Думаю, парни должны приглашать Хабиба бороться в партере. Давайте, надо попробовать. Что станет делать Хабиб, если окажется на спине? Что будет, если я проведу тейкдаун? Кто знает», — цитирует Серроне MMAJunkie.

Следующим соперником Серроне станет его соотечественник Джастин Гэтжи. Бойцы выйдут в октагон завтра, 14 сентября, в рамках турнира UFC on ESPN+ 16.