Гловер Тейшейра: первый номер pound-for-pound Хабиб, а не Джон Джонс

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе 39-летний бразилец Гловер Тейшейра поделился мыслями о распределении мест в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
После победы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье ожидалось, что россиянин возглавит список pound-for-pound, но первое место всё же сохранил чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. По мнению Тейшейры, в настоящий момент рейтинг должен возглавлять именно Хабиб.
«Джонс хорош, но после того, что я увидел в последнем бою Хабиба… Я видел, как тренировался Порье, видел, насколько он хорош и то, как над ним доминировал Нурмагомедов… Хабиб определённо первый в рейтинге pound-for-pound.
Вы говорите, что Джонс провёл больше защит титула? Но Джон не доминировал над соперниками так, как Хабиб. Преимущество Нурмагомедова выглядит огромным, понимаете? Он далеко впереди. Он выглядит на 10 баллов, а его соперники тянут на семёрку», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.
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