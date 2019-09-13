Гловер Тейшейра: первый номер pound-for-pound Хабиб, а не Джон Джонс

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе 39-летний бразилец Гловер Тейшейра поделился мыслями о распределении мест в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

После победы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье ожидалось, что россиянин возглавит список pound-for-pound, но первое место всё же сохранил чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. По мнению Тейшейры, в настоящий момент рейтинг должен возглавлять именно Хабиб.

«Джонс хорош, но после того, что я увидел в последнем бою Хабиба… Я видел, как тренировался Порье, видел, насколько он хорош и то, как над ним доминировал Нурмагомедов… Хабиб определённо первый в рейтинге pound-for-pound.

Вы говорите, что Джонс провёл больше защит титула? Но Джон не доминировал над соперниками так, как Хабиб. Преимущество Нурмагомедова выглядит огромным, понимаете? Он далеко впереди. Он выглядит на 10 баллов, а его соперники тянут на семёрку», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.