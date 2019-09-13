UFC Москва. Стали известны цены на билеты

9 ноября в Москве на арене ЦСКА состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Главным его событием станет противостояние тяжеловесов, в котором встретятся Александр Волков и экс-чемпион организации Джуниор дос Сантос. Также на шоу в Москве выступят Магомед Анкалаев, Шамиль Гамзатов, Роман Копылов, Гаджимурад Антигулов, Абубакар Нурмагомедов и ряд других россиян.
Чуть менее чем за два месяца до турнира, стали известны цены на билеты. Они будут варьироваться от 2 тыс. до 120 тыс. рублей, сообщает российская версия официального сайта UFC.
120 тыс. рублей — цена VIP-пакета. В целом же билеты на сектора А и В стоят от 20 тыс. до 32 тыс. Места в секторах С, Е, F и G оцениваются от 8 тыс. до 32 тыс. В сектора 201, 203, 208, 210 можно будет попасть за сумму от 6 тыс. до 20 тыс. Далее по степени удалённости от октагона цена билетов будет варьироваться в пределах 2-8 тыс.
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