Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября. Его соперником станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super Сауль Альварес, сообщает официальная страница DAZN USA в «Твиттере».

Встреча пройдёт при поддержке стриминговой платформы DAZN, с которой у Альвареса действующий контракт на сумму $ 300 млн.

Для Ковалёва это будет уже третий поединок в 2019 году. Ранее он вернул титул чемпиона, победив Элейдера Альвареса. А в минувшем месяце провёл защиту пояса, нокаутировав в родном Челябинске Энтони Ярда. Что касается мексиканца, то Сауль Альварес в 2019 году выступил пока лишь раз и победил в объединительном бою Дэниела Джейкобса.

Отметим, что Альварес не впервые проведёт бой с полутяжеловесом. В минувшем году он сумел победить временного чемпиона по версии WBA в этом дивизионе Рокки Филдинга.