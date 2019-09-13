Гэтжи: буду дураком, если скажу, что выйду и спокойно отстегаю Хабиба

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился впечатлениями от победы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.

«Хабиб — чёртов монстр. Не терпится с ним подраться. У меня другой уровень борьбы. В разменах и на земле я превосхожу всех, с кем он бился. Кроме того, я бью тяжелее. Дастин тоже бьёт сильно, но он берёт количеством, работает на объём. Я же бью жёстко, и делаю это с умом. Не буду говорить, что побью Хабиба, но я самый жёсткий соперник для него. Буду дураком, если скажу, что выйду и спокойно отстегаю Хабиба. Он лучший в мире, у него рекорд — 28-0. Мне не терпится столкнуться с таким вызовом», — приводит слова Гэтжи страница UFC Russia в «Инстаграм».

Напомним, ранним утром 15 сентября мск Джастин Гэтжи встретится с Дональдом Серроне.