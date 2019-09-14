Фьюри пришёл на взвешивание с Уаллиным в маске рестлера

Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Отто Уаллина. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам британец оказался более чем на 8 кг тяжелее шведа, показав на весах 115,3 кг. Вес Уаллина составил 107,0 кг.
Традиционно, Фьюри устроил на взвешивании шоу. На этот раз он прибыл на церемонию в маске, используемой рестлерами мексиканского стиля, так называемой луча либре.
Для Фьюри предстоящий бой будет вторым в 2019 году. Ранее он нокаутировал Тома Шварца. Ожидается, что в случае победы над Уаллином, британец уже в феврале 2020 года проведёт повторный поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Видео доступно на «Чемпионате».
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