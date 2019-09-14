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Кузьмин: не собираюсь останавливаться

Кузьмин: не собираюсь останавливаться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр супертяжёлого веса Сергей Кузьмин, потерпевший 13 сентября первое поражение в профессиональной карьере, поделился впечатлениями от неудачи в бою с Майклом Хантером, заверив, что на этом его карьера не заканчивается.

«Без поражений не бывает больших побед. Да, сегодняшний бой оказался не в мою пользу. Но останавливаться на этом не собираюсь. Проигрыш стал дополнительной мотивацией к главному желанию — завоевать титул чемпиона мира. Знаю, что иду правильным путём и добьюсь цели. Благодарю свою команду, которая поддерживала меня на протяжении всей подготовки, а также во время боя и после него», — написал Кузьмин.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

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