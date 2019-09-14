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Гарбрандт: прикончу ещё одного парня и подерусь с Сехудо

Гарбрандт: прикончу ещё одного парня и подерусь с Сехудо
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт пообещал болельщикам в скором времени снова подняться на пьедестал почёта с чемпионским поясом.

«Прикончу ещё одного парня и подерусь с Сехудо. Я уже был на вершине.Теперь я возвращаюсь туда. Считаю себя лучшим. Мне нужно это доказать. У меня всегда идёт борьба с самим собой, а не с оппонентом. Если у меня будет всё хорошо, то соперника ждёт чертовски длинная ночь», — приводит слова Коди Гарбрандта MMAJunkie.

В настоящий момент Гарбрандт идёт на серии из трёх поражений подряд. Два из них — в титульных поединках с Ти Джей Диллашоу, ещё одно — от Педро Муньоза.

Источник: MMAJunkie

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