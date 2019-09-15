Сен-Пьер: Нурмагомедов, Джонс и Сехудо — лучшие бойцы ММА на данный момент
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал трёх лучших бойцов смешанных единоборств на данный момент. В список Сен-Пьера попали Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и Генри Сехудо.
«Хабиб Нурмагомедов наверняка есть в списке лучших бойцов. Помимо него Джон Джонс. Ещё Генри Сехудо, его будет сложно победить кому-либо. Если посмотреть на то, чего он смог достичь, то стоит признать, что он добился многого. Так что лучшие три бойца — Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и Генри Сехудо. Стоит не забывать и об Аманде Нуньес, которая сейчас является лучшей женщиной-бойцом ММА», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера BJPenn.
Ранее сообщалось, что Сен-Пьер може вернуться в октагон и встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.
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